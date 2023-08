Bosnien-Herzegowina: Mann streamt Mord an Ex-Frau auf Instagram

Ein bosnischer Bodybuilder hat am Freitag den Mord an seiner Ex-Frau auf Instagram live gestreamt, bevor er einen Amoklauf startete, der mit seinem Suizid endete. Nermin Sulejmanovic (35) filmte mindestens drei Videos, die seine Bluttaten dokumentieren. Drei Menschen tötete er in der Stadt Gradacac in Bosnien-Herzegowina, darunter seine Ex-Frau sowie einen Passanten und dessen Sohn. Drei weitere Personen wurden verletzt.