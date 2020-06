Vorstellung

Bodybuilding in der Business-Class

Der BMW M 5 und der Mercedes-AMG E 63 wurden sanft überarbeitet. Die Antriebe blieben dabei unangetastet.

Klimakritik hin und CO2-Strafen her: Leistung verkauft sich nach wie vor gut. Nachdem BMW und Mercedes-Benz ihre Bestseller für die Businessklasse beim aktuellen Facelift mit Mild- und Plug-in-Hybriden gerade erst auf Vernunft getrimmt haben, dürfen sich die hauseigenen Tuner jetzt ums Vergnügen kümmern und ein bisschen Bodybuilding machen. In Garching läuft sich deshalb gerade ein Update des M 5 warm, und aus Affalterbach hört man das Röhren des aufgefrischten E 63. Beide Powermodelle können in diesen Tagen bestellt werden und sollen im zweiten Halbjahr auf die Strasse kommen – der BMW wieder nur als Limousine, der AMG auch als T-Modell.