«Bitte erschiessen Sie mich nicht»

Bodycam-Aufnahmen zeigen neue Details von Floyds Festnahme

Ein Polizeibeamter trug während der Verhaftung des getöteten Afroamerikaners George Floyd eine Kamera. Die Szenen wurden nun veröffentlicht.

In einem geleaktem Video sind per Body Cam des Ex-Officers die traurigen Momente vor George Floyds Tod zu sehen.

Floyd starb am 25. Mai in Minneapolis durch Polizeigewalt.

Zwei Polizeibeamte trugen während der Festnahme von George Floyd Ende Mai in Minneapolis eine Bodycam. Die Aufnahmen, welche zu gerichtlichen Zwecken dienen sollen, wurden nun teilweise von der « Daily Mail » veröffentlicht. Zu sehen ist, wie die Beamten an die Scheibe von Floyds Wagen klopfen und ihn mehrfach auffordern, die Hände ans Steuer zu legen und auszusteigen.

Floyd, der gemäss Aussagen einer Angehörigen an psychischen Problemen und Klaustrophobie gelitten hat, wiederholt immer wieder: «Bitte erschiessen Sie mich nicht! Ich habe gerade meine Mutter verloren!» Die Polizisten legen ihm Handschellen an und ziehen ihn aus dem Wagen. Floyd beginnt zu Schluchzen. «Ich werde dich nicht erschiessen», beteuert Polizist Thomas Lane , der die Bodycam trug.

Augenblicke später kommt es zu dem Handgemenge bei dem Floyd schliesslich von Derek Cauvin mit dem Knie zu Boden gedrückt wird. Floyd sagt die Worte, die nach seinem Tod bei in den darauf folgenden Demonstrationen auf unzähligen Bannern gedruckt werden: «Ich kann nicht atmen.»

Prozess im Marz 2021

Die vier am Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen. Derek Chauvin wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen, worauf in Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Den übrigen Ex-Polizisten – Tou Thao, J. Alexander Kueng und Thomas Kiernan Lane - wird Beihilfe zur Last gelegt.