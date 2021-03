Rochester (USA) : Bodycam filmt Polizeigewalt gegen afroamerikanische Mutter

In Rochester im Bundesstaat New York haben Polizisten Pfefferspray gegen eine Frau eingesetzt, die ihr dreijähriges Kind auf dem Arm trug. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei in Rochester in Verdacht steht, unverhältnismässig brutal vorzugehen.

Aufnahmen von Polizeibodycams und einer Überwachungskamera zeigen, wie Polizisten die dunkelhäutige Verdächtige in Anwesenheit ihres dreijährigen Kindes verhaften. Rochester Police Accountability Board

In der Stadt Rochester im US-Bundesstaat New York sorgt erneut ein Fall von Polizeigewalt für Empörung. Eine am Freitag (Ortszeit) bekannt gewordene Videoaufnahme zeigt, wie Polizisten eine Afroamerikanerin mit einem Kind auf dem Arm auf den Boden drücken und mit Pfefferspray traktieren. Zuvor hatten die Polizisten die Frau an einer schneebedeckten Strasse angehalten und beschuldigt, in einem nahegelegenen Geschäft etwas gestohlen zu haben.

Nicht der erste Fall in Rochester

Die Frau weist die Vorwürfe zurück und leert sogar ihre Tasche, um dies zu beweisen. Als die Polizisten sich weigern, sie gehen zu lassen, reisst sich die Frau mit ihrem dreijährigen Kind auf dem Arm los und versucht wegzulaufen. Die Polizisten holen sie ein und drücken sie zu Boden. Als sich die Frau aufrappelt und nach ihrer schreienden Tochter greifen will, sprühen die Polizisten ihr Pefferspray ins Gesicht und reissen sie wieder zu Boden.

Nach einem Bericht einer Lokalzeitung wurde die Dreijährige bei dem Vorfall am 22. Februar nicht direkt von Pfefferspray getroffen. Die Polizei in Rochester hatte bereits Ende Januar für Empörung gesorgt, als sie Pfefferspray gegen ein neunjähriges Mädchen einsetzte. Im September war dort der 41-jährige Afroamerikaner Daniel Prude von Polizisten lange auf den Boden gedrückt worden. Eine Woche später starb er.

