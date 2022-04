Österreich - Bodyguards von Kanzler Nehammer bauen betrunken einen Unfall 

… sind in Österreich mit dem Schutz des Bundeskanzlers Karl Nehammer beauftragt.

In Österreich haben Personenschützer des Bundeskanzlers Nehammer einen Unfall verursacht.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer und seine Familie werden ständig von Personenschützern begleitet. Rund um die Uhr sind Mitglieder der Spezialeinheit Cobra im Einsatz, um die Sicherheit der Nehammers zu gewährleisten. Die Bodyguards gelten als einige der Besten in ihrem Gebiet. Doch nun sorgt ein Zwischenfall für Aufsehen, wie der « Kurier » (Bezahlartikel) berichtet.

Bodyguard soll runden Geburtstag gefeiert haben

Bereits am 13. April verursachten zwei Cobra- Personenschützer einen Unfall. Das Duo ging demnach in eine Beiz, nachdem es für den Schutz der Ehefrau Nehammers im Einsatz gewesen war. Es folgte der Konsum zahlreicher alkoholischer Getränke – und dann der Entscheid, anschliessend mit dem Dienstauto die Heimreise anzutreten. Wie erst später bekannt wurde, soll eine der beiden Personen ihren 30. Geburtstag gefeiert haben.

«Saublöde, sehr peinliche Geschichte»

Die Spezialeinheit gab später an, man bedaure den Vorfall und habe Konsequenzen gezogen. Unklar ist, welche Schritte genau unternommen wurden. Gemäss dem «Kurier» wurde einer der beiden Bodyguards in den Innendienst versetzt. Der Chef der Cobra-Einheit, Bernhard Treibenreif, sprach später von einer «saublöden Geschichte, die sehr peinlich ist». Ein Politiker der SPÖ soll von der Geschichte erfahren und eine entsprechende parlamentarische Anfrage an den Innenminister eingegeben haben.