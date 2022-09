Montpellier : Boeing 737 rutscht bei Landung im Sturm in einen See

Nochmal gut gegangen: Als am frühen Samstagmorgen eine Boeing 737 im Sturm die Landung vermasselte und in einen See rutschte, blieben alle Crewmitglieder unverletzt. Die Bergung dürfte allerdings aufwendig werden.

In Südfrankreich ist ein Frachtflugzeug in einen See gerast. Die rund 30 Jahre alte Maschine vom Typ Boeing 737 sei am frühen Samstagmorgen in Montpellier vor Morgengrauen bei stürmischem Wetter über die Landebahn hinausgeschossen und in Schilf und Gras am Ufer eines an den Flughafen grenzenden Sees namens Etang d’or zum Stehen gekommen, teilten die Regionalbehörden mit. Die Flugzeugnase sei ins Wasser geraten.