Rundgang durch Maschine Boeing 747 muss alle 28 Tage von Hand mittels Diskette aktualisiert werden

Nein, Disketten sind noch nicht tot. Die 747 von Hersteller Boeing muss einmal pro Monat noch mit dem alten Speichermedium aktualisiert werden. Das zeigt ein Rundgang von zwei Sicherheitsforschern durch das Flugzeug.

Versteckte Schlafplätze für die Crew, ein Spezial-WC für die Piloten und ein Diskettenlaufwerk im Cockpit: In der Boeing 747 gibt es so einiges, was der normale Passagier niemals zu Gesicht bekommt. Anders die beiden Sicherheitsexperten von der Firma Pen Test Partners. Sie konnten sich in einer ausrangierten 747 von British Airlines austoben.

«Teure Bestien»

Der Fund der veralteten Technik ist aber weniger aussergewöhnlich, als man vielleicht zuerst erwartet. Denn die 747 wird seit den 1960er-Jahren gebaut, das Modell aus dem Rundgang, die 747-400, seit Ende der 80er-Jahre. Einige Airlines haben die 747-400 sogar noch in der Flotte. Die Produktion wird 2022 von Boeing aber endgültig eingestellt. «Der Lebenszyklus eines solchen Flugzeugs beträgt schnell einmal 30 Jahre», so Lamos. Darum sei das, was man heute in Flugzeugen finden würde, vielfach nicht mehr State of the Art.