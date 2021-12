Beinahe-Katastrophe : Boeing 777 der Emirates crasht beim Start beinahe in Wohnhäuser

Weil die Crew nicht bemerkt hat, dass der Autopilot falsch eingestellt ist, ist eine Boeing 777 von Emirates in Dubai viel zu spät abgehoben. Der schwere Zwischenfall wird untersucht.

Zum schweren Zwischenfall kam es am 20. Dezember. Eine Boeing 777 der Emirates mit der Flugnummer EK231 hob vom Heimatflughafen in Dubai ab. Ziel des Flugs war die US-Hauptstadt Washington. Dort ist das Flugzeug 14 Stunden später sicher gelandet. Was aber kurz nach dem Start passiert ist, beschäftigt die Fluguntersuchung. Das Grossraumflugzeug flog in einer Höhe von nur rund 23 Metern über Wohnhäuser, die rund 1,6 Kilometer hinter dem Pistenende liegen, wie «Aerotelegraph» berichtet.



In einem Schreiben an Pilotinnen und Piloten teilt Emirates mit, dass die Crew den Autopiloten statt auf 4000 Fuss auf 0000 Fuss eingestellt hatte. Durch diesen kritischen Fehler hatte das sogenannte Flight Director System des Autopiloten keine Rotation angezeigt, bei der normalerweise die Nase hochgezogen wird. In der Folge hob die Maschine zu langsam ab. Weiter heisst es, dass die Crew den Fehler eigentlich hätte bemerken sollen. Schliesslich geht die Besatzung vor einem Start eine Checkliste durch.