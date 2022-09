New York nach Sao Paulo: Boeing 777 der United Airlines sprüht nach Start Funken und verliert Teile

Ein regelrechter Funkenregen, verursacht von der Boeing 777 der United Airlines, kurz nach dem Start vom Flughafen Newark in New Jersey.

Zurzeit kursiert in den sozialen Medien ein Video einer Boeing 777 der United Airlines. Zu sehen ist, wie ein Flugzeug, das von New York nach São Paulo hätte fliegen sollen, kurz nach dem Start Funken versprüht. Im Video ist ein Mann zu hören, der «oh mein Gott» schreit, als die Funken über einem Parkplatz runterkommen. Laut Futurezone.at musste die Boeing danach über eine Stunde über dem Meer kreisen, bevor sie wieder auf dem Ausgangsflughafen Newark in New Jersey landen konnte.