Boeing: Mitarbeiterin knackt 747-Millionen-Jackpot

USA : Boeing-Mitarbeiterin kauft ein Los für 747-Millionen-Jackpot – und gewinnt

36 Jahre bei Boeing

«Ich musste noch einen Schein kaufen», sagte Becky Bell, die fast 36 Jahre für Boeing in Auburn im Staat Washington gearbeitet hat. Die Eingebung erwies sich als Volltreffer. Bell knackte nach Lotterieangaben den fünftgrössten Jackpot in der Powerball-Geschichte, was ihr nicht nur 747, sondern sogar 754,6 Millionen Dollar (rund 710 Millionen Euro) einbrachte. «Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehr als 20 Dollar gewonnen. Da können Sie sich vorstellen, wie fassungslos ich war», sagte sie.