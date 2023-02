«Königin der Lüfte» : Boeing übergibt letzten Jumbo-Jet 747

Zum Abschluss der Zeremonie wurde das Frachtflugzeug vom Typ Boeing 747-8 an die US-Charterfluggesellschaft Atlas Air übergeben.

Für viele Fluggesellschaften sind so grosse Flugzeuge heute nicht mehr rentabel.

Am Dienstag wurde der letzte Jumbo-Jet vom Typ 747 an die Fluggesellschaft Atlas Air übergeben.

Schluss nach mehr als 50 Jahren: Der US-Flugzeugbauer Boeing hat seinen letzten Jumbo-Jet vom Typ 747 an den Kunden Atlas Air übergeben. Im Boeing-Werk in Everett bei Seattle feierte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) den Abschied der «Königin der Lüfte».