Wegen Flugverbot - Boeing von Chelsea-Besitzer Abramowitsch wohl in Basel gegroundet

Auch ein Flugzeug des russichen Milliardärs Viktor Vekselberg soll in Basel am Boden sein.

Nicht nur Milliardäre, sondern auch Firmen betroffen

Aktuell befinden sich am Euroairport Basel über ein halbes Dutzend Privatflugzeuge, die sich im Besitz von Russinnen und Russen befinden oder in den letzten Wochen von Russland nach Basel gekommen sind. Der Aviatik-Experte Michael Schwendener weiss, warum Superreiche den Flughafen in Basel anfliegen. Gegenüber dem SRF sagt er: «Am Euroairport hat es absolute Fachspezialisten, die sich um die ganzen technischen Angelegenheiten solcher Privatjets kümmern können. Dazu kommt, dass die russischen Superreichen gerne in die Schweiz kommen, um ihre Bankangelegenheiten oder ihren Arztbesuch in der Schweiz mit solchen Angelegenheiten zu verbinden.»