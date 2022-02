Fasnacht in Altstätten SG : Böller explodiert inmitten von Cheerleaderinnen

Am Samstagabend sind drei Frauen an der Fasnacht in Altstätten SG durch einen Bodenknaller leicht verletzt worden. Unbekannte hatten den Knaller mitten in die Personengruppe geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.