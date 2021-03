Sondern in der Schöllenenschlucht in Uri.

Aber nicht wie üblich auf dem Sechseläutenplatz in Zürich.

Der Wetterprophet soll in der Schöllenenschlucht verbrannt werden.

Nun ist es definitiv: Der Zürcher Böögg soll dieses Jahr im Kanton Uri verbrannt werden. Der Urner Regierungsrat hat ein entsprechendes Gesuch vom Zentralkomitee der Zünfte Zürichs bewilligt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Geplant ist, dass der Wetterprophet in der Schöllenenschlucht seinen Kopf lassen muss. Für den Fall, dass die Witterung das nicht zulässt, gibt es mit der Liegewiese vor dem Seerestaurant in Seedorf ein Ausweichszenario.