«Viel zu gefährlich» - Böötlen in Zürich wieder erlaubt – Experte rät davon ab

Wegen der grossen Niederschlagsmengen in den vergangenen Wochen war das Baden und Böötlen auf der Limmat und der Sihl verboten. Aufgrund der derzeitigen Wetterberuhigung hat die Kantonspolizei Zürich das Verbot am Freitag aufgehoben. Wie es in einer Mitteilung heisst, hat sich die Abflussmenge der Limmat kontinuierlich verringert, sodass die Gefahrenstufe eins erreicht wurde.

Die abfliessende Wassermenge erlaube es, das erlassene Bade- und Befahrverbot der Limmat ab dem Seebecken in Zürich bis zur Kantonsgrenze aufzuheben. Dasselbe gilt für die Sihl ab Zollbrücke. Es sei jedoch weiterhin Vorsicht geboten. Die Pegelstände seien nach wie vor hoch und die Fliessgeschwindigkeiten der Gewässer noch immer sehr stark. «Flüsse sollten unbedingt nur von erfahrenen Schwimmern und mit entsprechender Ausrüstung benutzt werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Stefan Scherrer von Meteonews rät bei aufziehenden Gewittern vor dem Baden oder Böötlen auf der Limmat beziehungsweise Sihl ab. «Das ist viel zu gefährlich. Bei Gewittern können die Flusspegel innert kurzer Zeit stark ansteigen». Auch am Wochenende sind weitere Niederschläge zu erwarten: «Vor allem in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagvormittag kommt es in Zürich, aber auch in anderen Regionen erneut zu teils kräftigen Niederschlägen.» Bach- und Flusspegel sowie auch die Seepegel dürften durch den flächigen Regen wieder ansteigen.