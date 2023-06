Marzili in Bern: Badegäste und Spaziergänger prügeln sich in Badi

Am Sonntagnachmittag kam es im berühmten Marzili-Bad an der Aare in Bern zu einer Schlägerei. Dies zeigt ein Video von News-Scout F.M.* «Ich bin nur per Zufall dort vorbeigelaufen», sagt F.M. zu 20 Minuten. Auslöser sei ein Zwist zwischen einem Mann und einer Frau gewesen, dann seien plötzlich rund zehn Personen an der Schlägerei beteiligt gewesen. «Dass es in einer Badi eine Massenschlägerei gibt, das habe ich noch nie gesehen», sagt F.M.