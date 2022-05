Frankfurt, New York : Börsen schliessen mit herben Verlusten

Die Euphorie an der Frankfurter Börse ist am Donnerstag wieder verflogen. Auch an der New Yorker Börse kehrte Ernüchterung ein.

1 / 2 Die US-Börsen haben nach einer kräftigen Erholung zur Wochenmitte am Donnerstag wieder massiv nachgegeben. AFP Die Aktie von Zalando war bei Börsenschluss im Sinkflug. Reuters

Darum gehts Der Dow Jones Industrial büsste zum Handelsschluss 3,12 Prozent ein.

Die Aktie von Zalando war bei Börsenschluss im Sinkflug.

Airbus konnte hingegen zulegen.

Wie gewonnen, so zerronnen: Die US-Börsen haben nach einer kräftigen Erholung zur Wochenmitte am Donnerstag wieder massiv nachgegeben. Für erhöhte Nervosität sorgte die über drei Prozent gestiegene Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen. Zudem brach die Produktivität in der US-Wirtschaft im ersten Quartal deutlicher ein als befürchtet, so stark wie seit 1947 nicht mehr.

Der Dow Jones Industrial büsste zum Handelsschluss 3,12 Prozent auf 32 997,97 Punkte ein. Damit lösten sich nicht nur die Gewinne vom Vortag auf, auch die seit Wochenbeginn wurde nahezu komplett ausradiert. Die US-Notenbank (Fed) hatte am Mittwoch den Leitzins deutlich hoch gesetzt, zugleich aber der Möglichkeit noch deutlicherer Anhebungen einen Dämpfer versetzt.

Auch der Dax schliesst mit Minus

Die Euphorie an der Frankfurter Börse ist am Donnerstag wieder verflogen. Zunächst waren der Dax und seine Indexkollegen den am Vorabend angezogenen US-Börsen gefolgt. Am Nachmittag gingen die Gewinne nach der Wiederaufnahme des Handels in New York vollständig verloren. Der Dax büsste am Ende 0,49 Prozent auf 13 902,52 Punkte ein. In der Spitze gewann er fast 2,5 Prozent. Der MDax verlor 1,08 Prozent auf 29 374,37 Zähler.

An den US-Börsen kehrte am Donnerstag auch schnell wieder Ernüchterung ein, nachdem dort am Vorabend als mild aufgefasste Notenbank-Äusserungen zur Geldpolitik eine Rally entfachten. Begründet wurde die getrübte Stimmung mit anziehenden Anleiherenditen und Konjunktursorgen.

Zalando-Aktie im Sinkflug

Neben den geldpolitischen Perspektiven sorgte die Bilanzsaison der Unternehmen für Gesprächsstoff. Airbus-Papiere legten an der Dax-Spitze um 6,1 Prozent zu. Der Flugzeughersteller habe starke Ergebnisse vorgelegt, hiess es am Markt. Auch die Produktionsziele für 2025 kamen gut an.

Das andere Extrem waren die Aktien von Zalando, für die es um 10,6 Prozent in den Keller ging. Die Anleger stellten sich nach dem Quartalsbericht noch stärker auf Zeiten moderateren Wachstums ein.

Während die Aktien von BMW nach Zahlen gemeinsam mit dem ganzen Autosektor ins Minus rutschten, strichen die Aktionäre des Immobilienkonzerns Vonovia ein Kursplus von 1,8 Prozent ein. Zahlenwerk und Ausblick zeichneten ein gemischtes Bild, seien aber gut genug für steigende Kurse, sagte ein Händler.

