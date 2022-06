Aufruf: Börsen- und Krypto-Crash – hast du jetzt Geld verloren?

An den Börsen weltweit herrscht Panik. Die Aktienkurse sind seit Tagen am Sinken. Unter Druck stehen einmal mehr die Wertpapiere von Technologieunternehmen. Deren Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte am Montag den tiefsten Wert seit fast zwei Jahren.

Auch am Krypto-Markt geht es abwärts. Der Bitcoin war in der Nacht auf Dienstag noch knapp 21’000 Dollar wert. In der Zwischenzeit hat sich der Kurs etwas erholt und liegt etwas über 22’000 Dollar. Doch damit liegt der Wert weit entfernt vom Rekordhoch von knapp 69’000 Dollar im vergangenen November. Auch andere Krypto-Gelder, wie der Ether oder die Meme-Währung Dogecoin, verloren viel an Wert.