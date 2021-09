Finanzen : Börsen weltweit mit tiefroten Zahlen

Der deutsche Aktienindex schloss zwei Prozent im Minus. Auch in der Schweiz sieht es nicht viel besser aus.

Nach der positiven Reaktion auf die Bundestagswahl zu Wochenbeginn sind deutsche Aktien am Dienstag deutlich unter Druck geraten. Der Leitindex Dax verlor 2,09 Prozent auf einen Stand von 15’248,56 Punkten. Damit wurde ein Teil der Kursgewinne seit dem Mehrmonatstief in der Vorwoche wieder zunichte gemacht.

Auch beim Swiss Market Index setzte sich der Abwärtstrend der letzten Wochen fort. Er schloss am Dienstag bei 11’485,58 Punkten und verzeichnete damit ein Minus von 1,76 Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam noch stärker unter Druck, indem er sogar um 2,6 Prozent abrutschte. In Paris betrug der Kursverlust beim Cac 40 auch mehr als zwei Prozent, der Londoner FTSE 100 jedoch verlor lediglich ein halbes Prozent. In New York büsste der Dow Jones Industrial zum hiesigen Handelsschluss 1,4 Prozent ein und der Nasdaq 100 sogar 2,7 Prozent.