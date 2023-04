Daniel Aminati: Seine Frau hat einen «bösartigen Hautkrebs»

Trotzdem kann der Moderator in diesen schweren Zeiten eine gute Nachricht verkünden, die Hoffnung schenkt – die OP ist gut verlaufen.

Einmal mehr muss die Familie von Daniel Aminati (49) einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten: Wie der TV-Moderator auf Instagram mitgeteilt hat, wurde bei seiner Frau Patrice Eva bei einer Routineuntersuchung ein «bösartiger Hautkrebs» diagnostiziert, «der bereits Metastasen gebildet hat». Seine Ehefrau habe sich inzwischen schon einer OP am Hals unterzogen, diese sei «gut verlaufen. Der Tumor und einige Lymphknoten wurden entfernt.»

Aminati postete zudem mehrere Bilder auf seinem Instagram-Account. Eines davon zeigt Patrice Eva im Krankenhausbett liegend, an ihrem Hals befindet sich ein grosses Pflaster. Auf einem weiteren ist zu sehen, wie sie sich offenbar kurz nach der OP schon wieder liebevoll um Töchterchen Charly Malika Aminati kümmert. «Unglaublich tapfer» und mit einer «bewundernswerten Zuversicht» gehe seine Frau mit der schweren Situation um, schreibt Aminati.

Viele Promis unterstützen Daniel Aminati und seine Frau

In der Kommentarspalte drücken zahlreiche Prominente ihre Bestürzung aus und senden Genesungswünsche. Kunstturner Fabian Hambüchen (35) wünscht «alles Gute, viel Kraft und Zusammenhalt in dieser Zeit». Model Papis Loveday (46) schreibt: «Es tut mir so leid. Ich wünsche ihr viel, viel Kraft.» Er werde für sie beten und bittet Daniel Aminati, für seine beiden Liebsten stark zu bleiben.