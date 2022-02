Gladbach mit Befreiungsschlag : Böse Pleite für die Bayern – Rekordmeister verliert bei Aufsteiger Bochum

Bayern München unterliegt Aufsteiger Bochum nach einer historisch schlechten ersten Halbzeit mit 2:4. Borussia Mönchengladbach landet derweil einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen Augsburg.

1 / 5 Kein guter Samstag für den FC Bayern: Thomas Müller und Co. verlieren beim VfL Bochum. imago images/RHR-Foto Gross dafür der Jubel bei den Bochumern, die einen historischen Sieg landeten. imago images/osnapix Sven Ulreich ersetzt bei Bayern momentan den verletzten Manuel Neuer. imago images/osnapix

Darum gehts Bayern München kassiert am Samstag eine überraschende Niederlage.

Bei Aufsteiger Bochum verliert der deutsche Rekordmeister gleich mit 2:4.

Derweil gelingt Gladbach mit drei Schweizern in der Startelf gegen Augsburg der Befreiungsschlag.

Furioser Kantersieg im Hinspiel, peinliche Pleite im Rückspiel – Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern ist ohne Captain Manuel Neuer mächtig ins Straucheln geraten. In Abwesenheit ihres Stammtorhüters unterlagen die Münchner beim Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4), Verfolger Borussia Dortmund könnte den Rückstand am Sonntag mit einem Sieg auf sechs Punkte verkürzen. Vor 8500 Zuschauern im Ruhrstadion nahmen die Bochumer in furioser Manier Revanche für das deutliche 0:7 Mitte September in München.

Vier Gegentore noch vor der Pause; das hat der FC Bayern lange nicht erlebt. Der 1:4-Halbzeitstand am Samstagnachmittag beim VfL Bochum hatte etwas Historisches. Mehr als drei Gegentore in den ersten 45 Minuten hatte der deutsche Fussball-Rekordmeister nämlich zuletzt am 22. November 1975 kassiert, damals stand es bei Eintracht Frankfurt zur Pause 0:5 – und am Ende 0:6.

Lewandowski-Doppelpack bleibt nutzlos

Christopher Antwi-Adjei (14.), Jürgen Locadia (38./Handelfmeter), Cristian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44.) trafen für den VfL gegen die Bayern, die durch Weltfussballer Robert Lewandowski (9.) in Führung gegangen waren. Es war der höchste Pausenrückstand der Münchner in der Bundesliga seit dem 10. November 2007 (0:3 beim VfB Stuttgart, Endstand: 1:3). Die Bochumer schossen erstmals seit dem 5:4 (4:0) gegen den VfL Wolfsburg am 4. November 2007 wieder vier Tore in einer Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb eine Reaktion des Tabellenführers lange aus. Im Gegenteil: Bochum schoss sogar zwei weitere Tore, die aber wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung jeweils aberkannt wurden. Superstar Lewandowski brachte die Bayern in der 75. Minute nochmals auf 2:4 ran und traf dann in den Schlussminuten noch den Pfosten. Letztlich reichte das aber nicht mehr für eine erfolgreiche Aufholjagd des deutschen Branchenprimus.

Gladbach kann doch noch gewinnen

Einen wichtigen Sieg landete am Samstag dafür Borussia Mönchengladbach. Mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo in der Startelf schlug die «Fohlenelf» den FC Augsburg mit 3:2 und distanzierte damit den Rivalen im Abstiegskampf auf vier Punkte in der Tabelle. Bei Augsburg stand Ruben Vargas in der Anfangsformation, Andi Zeqiri wurde in der 78. Minute eingewechselt.

Der immer noch abgeschlagene Tabellenletzte Greuther Fürth hat beim 2:1 gegen Hertha BSC dank zwei Toren des Schweden Branimir Hrgota derweil den ersten Bundesliga-Heimsieg vor seinen Fans gefeiert und die Lage der 2022 weiter sieglosen Berliner im Abstiegskampf verschärft. Der Ex-Basler Afimico Pululu kam bei Fürth in der Schlussphase rein und half mit, die drei Punkte über die Zeit zu bringen.

Freiburg erkämpft sich Remis – Wolfsburg gewinnt bei Frankfurt

Dank Top-Joker Nils Petersen hat sich der SC Freiburg ein Remis gegen den FSV Mainz 05 (mit Silvan Widmer in der Startelf) erkämpft. Der Stürmer erzielte am Samstag für seine Breisgauer nur kurz nach seiner Einwechslung das Tor zum 1:1-Endstand (0:1). Lange waren die Badener den zuvor wochenlang auswärtsschwachen Mainzern unterlegen gewesen, dann aber kam Petersen und staubte nach einer Ecke von Vincenzo Grifo mit dem Fuss ab (69. Minute). Alexander Hack (31.) hatte die Gäste in Führung gebracht.

Neuzugang Max Kruse und Joker Dodi Lukebakio haben dem VfL Wolfsburg (mit dem eingewechselten Renato Steffen) drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bundesliga beschert und den internationalen Ambitionen von Eintracht Frankfurt (mit Dijbril Sow) einen herben Dämpfer verpasst. Beim 2:0-Sieg brachte der Stürmer die Gäste am Samstag in der 28. Minute per Foulelfmeter in Führung. Der eingewechselte Lukebakio (90.+3) sicherte in der Nachspielzeit endgültig den zweiten Erfolg nacheinander für die Niedersachsen, die sich mit 27 Punkten vorerst aus der Gefahrenzone absetzten.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!