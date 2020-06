Aktualisiert vor 49min

Covid-Ansteckungen bei Tenniscracks

Böses Erwachen für Djokovic und Co.

Die Adria-Tour von Novak Djokovic wird zum Desaster: Grigor Dimitrov und Borna Coric steckten sich an mit Covid-19, die Hauptfigur liess sich nicht testen.

von Simon Graf

Keine Scheu vor Körperkontakt: Grigor Dimitrov (rechts) und Novak Djokovic beim Basketballspielen am Rande der Adria-Tour. Foto: Keystone

Innige Umarmungen, gemeinsames Jubeln, ja sogar eine ausgelassene Party bis in die Morgenstunden mit nackten Oberkörpern – Novak Djokovic und seine Spielerkollegen gaben an der vom Serben organisierten Adria-Tour jüngst mit ihren sorglosen Auftritten Einblicke ins Leben nach Covid-19. Das Problem ist nur: Das Virus ist immer noch da. Und a m Sonntagabend folgte das böse Erwachen: Grigor Dimitrov, der sowohl in Belgrad wie auch im kroatischen Zadar mitgespielt und bei zahlreichen Aktivitäten (Fussball, Basketball, Kid’s Day, nächtliches Feiern) mitgewirkt hatte, gab via Instagram bekannt, er sei nach seiner Rückkehr nach Monaco positiv auf Covid-19 getestet worden.

Dimitrov war nach einer Partie frühzeitig aus Kroatien abgereist, weil er sich e rschöp f t f ühlte. Problematisch ist: S chon Tage vor den ersten Symptomen kann man ansteckend sein. Der auf Sonntag angesetzte Final zwischen Djokovic und Andrei Rublew wurde abgesagt , als der prominente Covid-Fall bekannt wurde . Ein für danach geplantes Konzert auch. Dimitrov riet via Instagram all jenen, die in den vergangenen Tagen mit ihm in Kontakt g ekommen waren, sich testen zu lassen und die notwendigen Vorsichtsmassnahmen (Quarantäne) zu ergreifen. «Es tut mir so leid für den Schaden, den ich verursacht haben könnte.»

Statt Party gab es für die Spieler und ihre Begleiter am Sonntagabend somit den Gang zum Spital. Und da trugen nun plötzlich alle Masken. Was eine gute Idee war, denn der Kroate Borna Coric, der am Samstag gegen Dimitrov gespielt hatte und mittendrin war, wurde ebenfalls positiv getestet. Zwei weitere Personen im Umkreis des Turniers auch. Der grosse Abwesende beim Spital war Djokovic, der es gemäss serbischer Medien vorzog, ohne Test zurück nach Belgrad zu fliegen. Er werde dort entscheiden, wie er mit dieser Situation verfahren wolle, hiess es.

Höchst problematisch ist, dass die Spieler in Zadar auch in engem Kontakt mit der Bevölkerung standen. So gaben etwa D jokovic, Dimitrov und Coric inmitten der Massen Interviews. Und natürlich dachte niemand daran, eine Maske zu tragen. D er Kreis jener, die einem Risiko ausgesetzt wurden , dürfte also gross sein – und eine Rückverfolgung entsprechend schwierig. Inzwischen wurde in Kroatien eine Hotline eingerichtet für jene, die in Berührung gekommen waren mit den Tenniscracks.

Es ist nicht auszuschliessen, dass Djokovic mit seiner Tour eine Ansteckungswelle ausgelöst hat. Weitergehen soll es mit dieser am 3. und 4. Juli in Banja Luka in Bosnien und Herzegowina. Doch dass sie fortgesetzt wird, erscheint inzwischen unwahrscheinlich. Nun wird auch die Kritik von Spielern an dieser Tour lauter. So twitterte die Französin Alizé Cornet: «Als ich die Bilder von der Adria-Tour sah, hatte ich das Gefühl, dass da etwas nicht gut läuft. Bin ich die Einzige? Ist dies die Konsequenz? Gute Besserung, Grigor!» Und Nick Kyrgios, kein Freund von Djokovic, spottete über das Ganze.