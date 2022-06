Rheinfelden AG: Böses Erwachen für Mercedes-Lenker

Infolge Sekundenschlafs verunfallte am Sonntagnachmittag ein Autolenker in Rheinfelden im Kanton Aargau, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der 65-jährige Lenker nickte am Steuer ein, nachdem er kurz nach 14 Uhr die Autobahn A3 verlassen hatte und auf der Riburgstrasse in Richtung Rheinfelden fuhr. In der Folge geriet sein Mercedes immer weiter nach rechts und kollidierte schliesslich mit einer Strassenlaterne.