Bitcoin & Co. – Böses Erwachen – Kryptowährungen stürzen über Nacht tief ab

In den letzten zwei Monaten verlor die grösste Kryptowährung fast über 50 Prozent an Wert. Das Bild zeigt Fussgänger, die in Pristina unter einem Bitcoin-Symbol durchlaufen.

Kryptowährungen verlieren seit Wochen an Wert. Der Kurs von Bitcoin fiel im Januar unter 40’000 Dollar und lag damit rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch von 69’000 Dollar am 10. November. Nun geht der Kurssturz weiter: In der Nacht von Freitag auf Samstag sind die Kurse fast aller Kryptowährungen nochmals stark gefallen. Laut «Coingecko» verlor Bitcoin in den letzten 24 Stunden rund acht Prozent an Wert, Ethereum über zwölf Prozent, Binance Coin etwa 16 Prozent, Cardano 14 Prozent und Solana mehr als 18 Prozent.