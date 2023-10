Bözberg AG: Lernfahrer (19) muss Motorrad gleich wieder abgeben

Der 19-Jähriger war in der 80er-Zone mit 145 km/h unterwegs.

Am Donnerstag führte die Kapo Aargau eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Die Kantonspolizei Aargau führte am Donnerstagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle auf dem Bözberg durch. Bei der Lasermessung wurden Fahrzeuge erst ab einer groben Tempoüberschreitung gemessen. Erlaubt sind auf dem Abschnitt 80 km/h.

Wie die Kapo Aargau am Freitagmorgen mitteilt, passierte um 16.45 Uhr ein Motorrad die Kontrollstelle. Das Messgerät zeigte 145 km/h an, worauf die grüne Kawasaki direkt durch die Polizeipatrouille gestoppt wurde. «Nach Abzug aller Toleranzen ergab sich eine Tempoüberschreitung von 61 km/h, weshalb der Rasertatbestand erfüllt war», schreibt die Kapo Aargau in einer Mitteilung.