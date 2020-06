Kanton Aargau

Bözbergtunnel wegen Fahrzeugbrand gesperrt

Am Donnerstagnachmittag meldete ein Leser einen Brand im Bözberg. Die Kapo bestätigte die Sperrung auf Anfrage.

Ein Leser meldete am frühen Donnerstagabend per Bild schwarzen Rauch über dem Bözbergtunnel. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte einen Fahrzeugbrand in einer der Röhren. Weitere Informationen würden am Freitag folgen. Der Tunnel wurde gesperrt. Ob Personen verletzt wurden oder wie viele Fahrzeuge in den Zwischenfall involviert sind, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr steht im Einsatz.