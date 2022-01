Bogdanoff-Zwillinge fühlten sich vor ihrem Tod «unverwüstlich» und verzichteten auf Corona-Impfung

Die Zwillinge waren einst berühmte Show-Grössen in Frankreich.

Die Zwillinge verstarben kurz nacheinander an einer schweren Corona-Infektion.

Am 15. Dezember wurden Grichka und Igor Bogdanoff wegen einer starken Corona-Infektion in die Intensivstation des Spitals Georges-Pompidou in Paris eingeliefert. Doch den Kampf gegen das Virus haben die beiden verloren. Kurz nach Weihnachten verstarb Grichka im Alter von 72 Jahren. Nur sechs Tage später folgte ihm sein Bruder. Laut einer der Zwillinge nahestehenden Quelle waren beide nicht geimpft.