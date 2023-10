Ferien in Kolumbien: Die 4 besten Reisetipps für Bogotá

Eine Millionenstadt, die jeden Sonntag von sieben Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags über 120 Kilometer ihrer Hauptstrassen sperrt, damit die Bevölkerung in Ruhe joggen oder Velofahren gehen kann, ist ziemlich cool. Und auch abseits der Strassen ist in Bogotá immer viel los. Kein Wunder: Die Hauptstadt Kolumbiens zählt zu den am schnellsten wachsenden Städten in ganz Südamerika. Wir haben die auf 2625 Meter Höhe gelegene Metropole besucht und verraten vier Reisetipps.