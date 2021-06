Höngger Wehr in Zürich - Bojen warnen nun vor tödlicher Gefahr für Böötlende

Das Höngger Wehr ist eine tödliche Gefahr für Böötlerinnen und Böötler. In den vergangenen Jahren ist es dort immer wieder zu lebensgefährlichen Situation gekommen. So gerieten im Juli 2020 zum Beispiel vier Frauen im Alter zwischen 17 und 24 Jahren ins Stauwehr. Eine der Frauen wurde in die Wasserwalze gezogen und konnte unverletzt gerettet werden.