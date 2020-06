vor 1h

Sushant Singh Rajput

Bollywood-Star stirbt mit 34 Jahren

Sushant Singh Rajput ist am Sonntag tot in seiner Wohnung in Mumbai aufgefunden worden. Die Ermittlungen laufen.

von Christina Duss

1 / 8 Am Sonntag, 14. Juni, wird der Leichnam von Bollywood-Star Sushant Singh Rajput von einer Ambulanz abgeholt. Der 34-Jährige wurde in seiner Wohnung in Mumbai tot aufgefunden. AP/Rafiq Maqbool Die Ambulanz bahnte sich am Sonntagabend einen Weg durch Medienleute und Schaulustige. AP/Rafiq Maqbool Das letzte Lebenszeichen auf Instagram: ein nachdenklicher Schwarz-Weiss-Post. Instagram/sushantsinghrajput

Darum gehts Der erfolgreiche Bollywood-Star Sushant Singht Rajput ist am Wochenende in seiner Wohnung in Mumbai gestorben. Er wurde 34 Jahre alt.

Zahlreiche Prominente und Indiens Premier äussern sich zum Tod des Schauspielers.

Derzeit laufen polizeiliche Ermittlungen – man geht von einem Suizid aus.

Am Sonntagabend ist Bollywood-Star Sushant Singh Rajput tot in seiner Wohnung in Mumbai aufgefunden worden, das haben die Polizei und Rajputs Familie in einem Statement bestätigt. Der Schauspieler wurde 34 Jahre alt.

Rajput startete seine Karriere mit Aufritten in einer beliebten indischen TV-Soap und gab sein Bollywood-Debüt 2013 im Film «Kai Po Che!». Drei Jahre später spielte er den Cricket-Team-Captain Mahendra Singh Dhoni im Film «MS Dhoni: The Untold Story» – seine erste Hauptrolle. Zuletzt war er im Netflix-Film «Drive» zu sehen.

Die Trauer ist gross

Rajputs Tod erschüttert die Bollywood-Branche, zahlreiche indische Prominente haben sich schon zum Tod des Schauspielers geäussert. Rajputs Bollywood-Kollegin Deepika Padukone etwa hat den Hashtag #YouAreNotAlone lanciert, womit sie auf mentale Gesundheit aufmerksam machen will.

Auch Indiens Premierminister Narendra Modi hat sein Beileid via Twitter bekundet: «Sushant Singh Rajput … ein strahlender junger Schauspieler ist zu früh von uns gegangen», schreibt der Politiker, «meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Fans.»

Gemäss der örtlichen Polizei werden derzeit Details zum Todesfall untersucht. Man geht davon aus, dass sich der Schauspieler das Leben genommen hat.