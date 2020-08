Verwechslung im Menschenmeer Bolsonaro hob Kleinwüchsigen hoch - weil er meinte, es sei ein Kind

Bei einem Empfang durch seine Anhänger hielt Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro einen kleinwüchsigen Mann für ein Kind - obwohl der Mann Anzug und Krawatte trug.

Video: PrincesaPurpura1 via Youtube

Hier blamiert sich der brasilianische Präsident: Bolsonaro hob einen kleinwüchsigen Mann hoch, in der Annahme, es sei ein Kind.

Bei einem Besuch in Aracaju, der Hauptstadt des nordöstlichen Bundesstaates Sergipe, wurde der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro am Flughafen von einer Gruppe Anhänger empfangen. Der Politiker begrüsste links und rechts seine Fans, umarmte einige von ihnen. Um sich besonders kinderfreundlich zu zeigen, hob er eine kleinwüchsige Person mit Gesichtsmaske hoch und setzte sie dann auf seine Schulter.

Eine Frau ruft in dem Augenblick: « Ist das ein Kind? » – da merkt Bolsonaro die Verwechslung: Die Person auf seiner Schulter ist kein Kind, es ist ein erwachsener Mann, der noch dazu Anzug und Krawatte trägt.

Präsident im Umfrage-Hoch

Die skurrile Szene geht im südamerikanischen Land viral. « Das wars. Dieser Mann hat die Komödie neu erfunden », kommentierte ein Nutzer das Video auf Twitter. « Ich liebe seinen Gesichtsa usdruck, als er die Verwechslung bemerkt » , schrieb eine Userin. Zahlreiche Twitterer geben an, dass sie sich vor Lachen nicht halten können.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro steht wegen seines laxen Umgangs mit der Pandemie seit langem in der Kritik. Doch gerade die Corona-Krise beschert dem Staatschef nun überraschend gute Umfragewerte. Wie die Tagesschau berichtet, hat der Präsident mit 37 Prozent Zustimmung in den letzten Umfragen so gut abgeschnitten wie seit seinem Amtsantritt nicht mehr.