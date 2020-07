Brasilianischer Präsident

Bolsonaro ist offenbar an Covid-19 erkrankt

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro stemmte sich bisher gegen Corona-Schutzmassnahmen. Nun soll er selber am Virus erkrankt sein.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich einem Test auf das Coronavirus unterzogen. Dieser ist laut brasilianischen Medien positiv ausgefallen. Der Staatschef habe am Montag Symptome gezeigt und sich daraufhin in einem Militärhospital in der Hauptstadt Brasília untersuchen lassen, berichtete das Nachrichtenportal UOL. Er habe eine Röntgenaufnahme seiner Lunge anfertigen lassen und einen Corona-Test gemacht. Entgegen seiner Gewohnheit trug er bei seiner Rückkehr aus der Klinik eine Maske und riet einem Anhänger, sich ihm nicht zu nähern.