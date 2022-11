Brasilien : Bolsonaro schweigt weiter – wird er das Wahlergebnis anerkennen?

Seit seiner Niederlage am Sonntagabend hat sich der amtierende Präsident Bolsonaro noch nicht an die Medien gerichtet.

Nach seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl in Brasilien ist Staatschef Jair Bolsonaro abgetaucht. Am Montag zeigte sich der amtierende Präsident weder in der Öffentlichkeit noch äusserte er sich zu dem knappen Wahlsieg seines Herausforderers Luiz Inácio Lula da Silva. Medienberichten zufolge verbrachte er den Morgen in seiner Residenz in Brasília und fuhr dann zu Gesprächen in den Amtssitz des Präsidenten. Demnach versuchten mehrere Minister und Berater, ihn davon zu überzeugen, seine Niederlage einzuräumen.