Brasilien : Bolsonaro will neues Wahlsystem – «oder gar keine Wahlen»

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro droht seinen Landsleuten mit einer Absage der kommenden Präsidentschaftswahl. Er ist nicht mit dem jetzigen Wahlsystem glücklich, das ine Überprüfung von Stimmen erlaubt.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro (l) drohte am 8. Juli 2021 mit einer Absage der Wahlen für 2022.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat mit einer Absage der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gedroht. «Entweder wir machen saubere Wahlen in Brasilien, oder wir machen gar keine Wahlen», sagte Bolsonaro am Donnerstag zu Anhängern in Brasília.