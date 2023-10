Boltigen BE: Töfflenkerin prallt bei Überholmanöver frontal in Auto – tot

Auf der Hauptstrasse in Boltigen hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Während eines Überholmanövers kollidierte eine Motorradlenkerin seitlich mit einem Lastwagen, der in die gleiche Richtung unterwegs war. In der Folge kam es zur Frontalkollision zwischen dem Motorrad und einem entgegenkommenden Auto.