Polizei-Ermittlungen nach Rätsel um Blutspur im Wald

Am Montagabend informierte ein Zeuge die deutschen Polizei, nachdem er in einem Wald nördlich von Rheinfelden (D) eine Blutspur sowie ein Auto auf einem Waldweg gesehen hat. Eine Zeugin klärte den Fall wenig später auf.

Neuenburg (D): Bei Arbeiten wurde eine Fliegerbombe auf der Parkanlage Am Wuhrloch am Rhein entdeckt.

Weil am Rhein (D), 11. Mai, 2020: Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr kam es bei einem Lokal in der Hauptstrasse zu einer Auseinandersetzung. Ein Tatverdächtiger war mit einem Messer bewaffnet. Bei seiner Überwältigung kam es zum Schusswaffengebrauch. Sowohl der Tatverdächtige als auch ein Polizist wurden verletzt. Beide jedoch nicht lebensbedrohlich.

Am Montagabend, gegen 18 .30 Uhr h at ein Zeuge die deutsche Polizei alarmiert, weil er im Wald am Dinkelberg nördlich Rheinfelden (D) ein Auto auf einem Waldweg gesehen hatte und kurz darauf eine Blutspur entdeckte, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg am Dienstag mitteilte.