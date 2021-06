Laut Medienberichten - Bombe soll in der Nähe des Nati-Spiels entschärft worden sein

Die Bombe soll sich in einem Smart befunden haben.

In der Nähe des Stadions in Rom soll eine Bombe entschärft worden sein.

Der Sprengsatz soll sich in der Nähe des Stadions befunden haben.

In der Nähe der Piazza Mancini, nicht weit entfernt vom Olympiastadion soll am Mittwochabend eine Bombe entschärft worden sein. Wie der «Corriere dello Sport» schreibt, kam die Meldung von einem Passanten, der einen verdächtigen Gegenstand in einem geparkten Smart entdeckte.