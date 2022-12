Bombe in Basel gezündet: Verdächtige an Schweiz ausgeliefert

Auf dem Bruderholz in Basel explodierte im März eine Bombe. Eine Überwachungskamera zeichnete die Täter auf. Sind sie es, die in Deutschland verhaftet wurden?

Sie wurden nun von Deutschland an die Schweiz ausgeliefert.

Im Juni wurden zwei Männer verhaftet, die als Bombenleger in Frage kommen.

Eine Explosion riss im März das Bruderholz-Quartier in Basel aus dem Schlaf.

Zwei Männer, die verdächtigt werden, im März eine Bombe im Basler Bruderholzquartier gelegt und die Fassade einer Villa verwüstet zu haben , sind nun in der Schweiz. Wie die Bundesanwaltschaft auf Anfrage von 20 Minuten schreibt, wurden die beiden inzwischen von den deutschen Behörden ausgeliefert. Auch scheint es weiterhin einen Tatverdacht zu geben, denn die Bundesanwaltschaft hat das deutsche Verfahren gegen die beiden sowie das wegen der Explosion in Basel zusammengeführt, wie es weiter heisst.

Im Juni waren die damals 26- und 23-jährigen Schweizer vom Spezialeinsatzkommando (SEK) bei Stuttgart (D) festgenommen worden. Sie sollen einen Anschlag in der Schweiz geplant haben, hiess es. Nur hatten sie ihren Sprengstoff nicht bei einem Waffenhändler, sondern bei Beamten des Landeskriminalamts geshoppt. Erst eine Recherche von SRF und dem deutschen SWR brachte den Fall in Verbindung mit der Explosion auf dem Bruderholz. Diese lag bei der Verhaftung aber bereits in der Vergangenheit.