Ukraine-Krieg : Bombe zerstört Theater in Mariupol – der Kreml gibt Kiew die Schuld

Kurz danach gab Moskau Kiew die Schuld dafür. Russische Soldaten hätten am 16. März 2022 keinerlei Luftangriffe gegen Bodenziele in Mariupol ausgeführt, teilte das russische Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge mit.

In der südukrainischen Stadt Mariupol ist am Mittwoch ein Theater bombardiert worden, in dem «Hunderte» Menschen Zuflucht gesucht hatten. Ein russisches Flugzeug habe «eine Bombe über dem Gebäude abgeworfen, in dem Hunderte Zivilisten Schutz gesucht hatten», teilte das Rathaus der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt im Messengerdienst Telegram mit.