Es sei in einem vorbeifahrenden Fahrzeug Sprengstoff gefunden worden.

Auf der italienischen Seite der Tessiner Grenze läuft am Freitag ein Polizeieinsatz. Grund dafür ist gemäss lokalen Medien ein Bombenalarm. Es sei in einem vorbeifahrenden Fahrzeug Sprengstoff gefunden worden. Das Gebiet um den Grenzübergang Gaggiolo wurde grossräumig gesperrt und in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert.