Verhinderter Attentäter : Bombenbastler absolvierte Ausbildung in offener Abteilung

Miran S. (19) kündete auf Social Media ein Attentat gegen Muslime an. Daraufhin musste er in die geschlossene Abteilung im Massnahmezentrum in Uitikon. Doch im Herbst 2020 floh der junge Mann.