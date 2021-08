Österreich : Bombenbastler wird durch eigenen Sprengsatz verletzt

In der Wiener Donaustadt soll ein Mann einen Sprengsatz gebastelt haben, als dieser plötzlich hochging. Der mutmassliche Bombenbauer wurde dabei verletzt.

In einem Einfamilienhaus im 22. Wiener Gemeindebezirk erfolgte am Dienstagvormittag eine Bombendetonation. In dem Gebäude sollen sich laut «Kurier» zwei Personen aufgehalten haben, ein Mann soll durch die Explosion an der Hand verletzt worden sein. Er soll an einem Sprengsatz in Form einer Rohrbombe gebastelt haben. Ob es sich um einen Unfall oder eine absichtliche Detonation handelte, wird zurzeit noch abgeklärt.