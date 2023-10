Bombendrohung am Flughafen Basel – wird das zur neuen Normalität?

So reagieren Behörden und Polizei

Der Euro-Airport beantwortete am Donnerstag keine weiteren Fragen und verwies auf den Präfekt des Departements Haut-Rhin, das für die Sicherheit am Euro-Airport zuständig ist. Stefan Schmitt, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, sagt: «Alles, gerade auch im grenznahen Ausland, hat Einfluss auf unsere Lagebeurteilung, die wir laufend vornehmen.» Der Flughafen Zürich verweist an die Kantonspolizei, wo es heisst: «Die Kantonspolizei Zürich überprüft die Sicherheitslage und ihr Sicherheitsdispositiv am Flughafen laufend und steht dafür mit verschiedenen Partnern in Kontakt. In die Lageanalyse fliessen verschiedenste Aspekte ein, selbstverständlich auch jeweils die neusten Erkenntnisse aus aktuellen Vorkommnissen. Die Kantonspolizei Zürich ist jederzeit bereit, rasch und wirksam auf Lageveränderungen am Flughafen Zürich zu reagieren.» Der Nachrichtendienst des Bundes hatte bereits am Mittwoch gesagt, die Terrorgefahr sei unverändert «erhöht»: «Die Bedrohung wird primär von der jihadistischen Bewegung geprägt.»