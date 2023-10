Bombendrohung: Flug gecancelt – kriege ich mein Geld zurück?

Bombendrohungen an Flughäfen häufen sich. Was heisst das für die Passagiere? Kriege ich mein Geld zurück? Und kann mein Arbeitgeber mich feuern, wenn ich in den Ferien festsitze? Die wichtigsten Antworten.

Am Donnerstag und Freitag musste der Euro-Airport in Basel gleich zwei Mal aufgrund von Bombendrohungen evakuiert werden. Doch wer zahlt, wenn du deinen Flug aufgrund der Evakuierung verpasst? Und kann mir mein Arbeitgeber den Job kündigen, wenn ich wegen einer Bombendrohung im Ausland feststecke? Fluggastrechtsjurist Simon Sommer beantwortet die wichtigsten Fragen für Passagiere.

Darum gehts Der Euro-Airport in Basel musste innert zwei Tagen zwei Mal evakuiert werden.

Wer übernimmt die Kosten, wenn ein Flug annulliert wird? Wird mir ein Hotelzimmer bezahlt? Ein Experte gibt Ratschläge.

Oberstes Gebot bleibt: Die Airline bleibt Ansprechpartner und muss sich um Umbuchungen oder Rückerstattungen kümmern.

Gleich an zwei Tagen hintereinander musste der Euro-Airport Basel/Mulhouse am Donnerstag und Freitag evakuiert werden, wegen einer Bombendrohung. Terror- und Sicherheitsexperten sagten bereits am Mittwochabend gegenüber 20 Minuten, das dürfte künftig und abhängig von der Lage im Nahen Osten eher noch zunehmen. 20 Minuten beantwortet mit Fluggastrechtjurist Simon Sommer die wichtigsten Fragen für Passagiere.

Kriege ich mein Geld zurück, wenn mein Flug gecancelt wurde?

Ja. Laut Sommer ist es sogar von Vorteil, wenn der Flug gecancelt wird und nicht ohne Passagier fliegt. «Der Fluggast hat zwar kein Anrecht auf eine pauschale Kompensation, aber entweder auf eine kostenlose Umbuchung oder auf die volle Rückerstattung des Ticketpreises.»

Wie gehe ich konkret vor, wenn mein Flug gecancelt wurde und ich das Geld zurück will?

Der korrekte Ansprechpartner ist laut Sommer immer die Airline. «Je nachdem, geht das alles online, etwa bei Easyjet, telefonisch oder, falls vorhanden, am Schalter am Flughafen – natürlich erst, wenn die Evakuierung aufgehoben ist. Dort ist der Kontakt persönlicher und man hängt sicher nicht ewig in einer Warteschleife.» Gerade nach einem solchen Ereignis bilden sich laut Sommer aber auch an den Schaltern lange Schlangen.

Kann ich einfach einen anderen Flug buchen, von Zürich fliegen und der Airline, die canceln musste, die Differenz verrechnen?

Nein, dazu ist die Airline nicht verpflichtet.

Angenommen, ich kann an dem Tag nicht mehr fliegen. Muss die Airline mir ein Hotel bezahlen?

Ja. Auch hier macht es laut Sommer Sinn, sich von der Airline einen Voucher geben zu lassen. «Bei chaotischen Zuständen wie jetzt in Basel ist das aber nicht immer möglich. Dann kann man ein Hotelzimmer selbst bezahlen und nachträglich bei der Airline das Geld einfordern.»

Also kann ich eine Nacht im Luxushotel auf Kosten der Airline verbringen?

Nein. «Das Hotelzimmer muss im mittelklassigen Segment liegen», sagt Sommer. Edelweiss etwa habe interne Richtlinien von maximal 100 Franken pro Nacht für ein Einzel- und 150 Franken pro Nacht für ein Doppelzimmer. «Das Gesetz kennt aber keine solchen Fixbeträge. In New York wird man für das Geld kaum ein Hotel finden.»

Wird mir das Essen bezahlt?

Ja, auch die Grundverpflegung ist laut Sommer in den Care-Leistungen der Fluggesellschaften inbegriffen.

Kann ich ins Restaurant und mir die teuerste Flasche Wein bestellen?

Nein. Auch hier müssen sich laut Sommer die Preise in einem vertretbaren, für die Grundernährung nötigen Rahmen bewegen. Einige Airlines übernehmen gar keinen Alkohol, also auch kein Bier zum Abendessen.

Soll ich jetzt überhaupt noch über den Euro-Airport fliegen?

Laut Sommer ist das grundsätzlich kein Problem. Aber: «Weil er auf französischem Boden steht, ist das Risiko dort derzeit höher als in Zürich. Gibt es einen vergleichbaren Flug auch ab Zürich, kann das in nächster Zeit die bessere Option sein.»

Angenommen, ich hänge am Ferienort fest und schaffe es am Montag nicht zur Arbeit. Kann mein Arbeitgeber mir kündigen?

Laut Sommer wäre eine direkte Kündigung nur aufgrund dieses Vorfalls kaum zulässig. Häufig erlebe er jedoch, dass der Arbeitgeber am Montag unbezahlte Ferien verhänge oder den Mitarbeitenden auffordere, die Ferien zu verlängern. «Grundsätzlich empfehlen wir so oder so, nicht erst am Sonntagabend zurückzufliegen, wenn man am Montag arbeiten muss.»

Muss ich jetzt noch früher am Flughafen sein?

Nicht unbedingt. «Bei einer Evakuierung müssen alle raus, da hilft es nichts, wenn man Stunden vorher dort war», sagt Sommer. Anders wäre es, wenn die Sicherheitskontrollen aufgrund der Drohungen verschärft würden.