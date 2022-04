Absender unbekannt: Bombendrohung gegen ManUnited-Captain – Polizei durchsucht Maguires Haus

Der Verteidiger von Manchester United stand zuletzt scharf in der Kritik und wurde gar von den eigenen Fans immer wieder verspottet.

Action Images via Reuters

Der England-Star steht seit längerer Zeit wegen schlechter Leistungen in der Kritik.

Kaum ein Fussballer stand zuletzt so fest in der Kritik wie Harry Maguire. Der englische Verteidiger spielt bei Manchester United eine mehr als durchwachsene Saison und geriet wegen mangelhafter Leistungen sogar ins Visier der eigenen Fans, die ihn mit Memes in den sozialen Medien verspotteten und sogar eine Petition zur Absetzung des Captains starteten.