Vaduz: Nach Bombendrohung – Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitag wurde das Zentrum von Vaduz geräumt, nach Eingang einer Bombendrohung. Nun konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach einer Bombendrohung wurde am Freitagabend das Zentrum von Vaduz (FL) gesperrt.

Bei der Landespolizei Liechtenstein ging am Freitagabend um 21.12 Uhr eine Bombendrohung ein, wie 20 Minuten berichtete . Nun hat die Liechtensteiner Landespolizei einen Tatverdächtigen festgenommen, wie sie am Dienstag mitteilten.

In einem anonymen Telefonanruf erklärte ein Mann auf Englisch, dass in 30 Minuten im Städtle Vaduz ein Sprengsatz explodieren werde. Damit wolle er Palästina unterstützen. Er hat den Anruf mit «Allahu Akbar, Allahu Akbar» beendet. Daraufhin wurde das Zentrum von Vaduz weiträumig gesperrt. Nachdem um 1.45 Uhr kein Sprengsatz gefunden wurde, wurde die Sperrung des Zentrums wieder aufgehoben.

Tatverdächtiger ist 39-jähriger litauischer Staatsbürger

Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei der Landespolizei die Ermittlungen aufgenommen und über das Wochenende fortgeführt. Im Zuge der intensiven Ermittlungen, unter Einbezug von Interpol Vaduz, gelang es der Landespolizei am Montagnachmittag den vermeintlichen Anrufer zu identifizieren. Da sich gegen Montagabend die Hinweise verdichteten, dass sich der Tatverdächtige noch in Liechtenstein aufhalten könnte, wurden umgehend Fahndungsmassnahmen eingeleitet, welche noch vor Mitternacht zum Erfolg führten.