Bombendrohungen in der Schweiz häufen sich – Euroairport evakuiert

Am EuroAirport Basel/Mulhause häufen sich die Drohungen seit des Angriffs der Hamas-Kämpfer auf Israel am 7. Oktober. Fast täglich gehen am Internationalen Flughafen Drohungen ein – als etwa der gesamte Flughafen am 24. Oktober wegen einer Drohung evakuiert wurde, war dies schon die dritte Evakuation innert sechs Tagen. Laut den Ermittlern könnten die Drohungen mit einer Reihe von Drohungen an französischen Flughäfen in Verbindung stehen.