Ohio : Bombenentschärfer finden sieben Büsis statt Bombe

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes ist eine Spezialeinheit der Polizei zu einer Kirche im US-Bundesstaat Ohio gerufen worden. Doch es war kein Ticken, das sie hörten.

In einer verdächtigen Tasche hat ein Bombenentschärfungskommando in den USA statt einem Sprengsatz sechs neugeborene Kätzchen gefunden. Die Experten seien gerufen worden, nachdem am Donnerstag in einer Kirche in New Miami in Ohio in der Stadt ein Seesack entdeckt worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Bombenentschärfer Schnurren statt Ticken hörten, durchleuchteten sie die Tasche und sahen darin die Kätzchen und deren Mutter.