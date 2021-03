FBI-Bericht : Bombenleger von Nashville handelte alleine

Die US-Bundespolizei schliesst bei der Explosion eines Wohnmobils in der US-Stadt Nashville vom letzten Dezember Terrorismus als Motiv aus.

Explosion in Nashville: Wegen der Warnung aus dem Wohnwagen konnte die Gegend rechtzeitig geräumt werden.

In Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hatte sich am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags eine Explosion ereignet.

Knapp drei Monate nach der Detonation einer selbstgebauten Bombe in der US-Country-Hochburg Nashville halten die Ermittler den Verdächtigen für einen Einzeltäter. Die US-Bundespolizei FBI geht von keinem «breiteren ideologischen Motiv» des 63-jährigen Anthony Warners aus, wie es in einem am Montag veröffentlichten Bericht hiess. Warners Handlungen seien «als nicht im Zusammenhang mit Terrorismus stehend» eingestuft worden.