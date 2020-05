Verdächtige Gegenstände

Polizei nimmt Mann (31) fest nach Bombenalarm am Zürcher HB

Die Polizei rückte am Sonntagabend mit einem Bombenroboter an den Zürcher HB aus. Sie nahm kurze Zeit später einen 31-jährigen Mann fest.

Die Zürcher Kantonspolizei erhielt am Sonntag gegen 16 Uhr die Meldung über einen verdächtigen Gegenstand am Zürcher Hauptbahnhof. Wie Bilder von Leser-Reportern zeigen, war der Bereich Sihlquai/Museumsstrasse gesperrt und ein Bombenroboter im Einsatz. Nun zeigen die Untersuchungen, dass von den verdächtigen Gegenständen keine Gefahr für die Bevölkerung ausging. Die Überprüfung förderte laut der Polizei unterschiedlichen Unrat wie etwa Abfall zutage.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei führten am Sonntagabend zur Verhaftung eines mutmasslichen Täters, heisst es in der Mitteilung weiter. Nach den weiteren Abklärungen zu Motiv und Hintergrund seines Vorgehens wird sich der 31-jährige Italiener vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

Am Sonntagabend informierte die Polizei über den Abschluss des Einsatzes. Die Sperren am Bahnhof wurden gegen 20 Uhr wieder aufgehoben. Die Gegenstände seien im Bereich der Polizeistation am Bahnhof entdeckt und gemeldet worden. Es handelte sich um mehrere Behälter verschiedener Grösse. Diese seien von Forensikern untersucht und in einen speziellen Behälter zum Abtransport verladen worden.